Границу с Крымом откроют 15 июня

Решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 15 июня было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня», — сообщил Резников.
Таким образом, как сообщается на сайте Минреинтеграции, с 15 июня 2020 года будет возобновлена работа пунктов пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».
Также для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако все, кто пересекают границу, должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дий вдома». Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.
Обязательным также остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований —контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.
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