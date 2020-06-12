Зеленский хочет разобраться с причинами роста заболеваемости Covid-19 в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что рост заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19 в Украине может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований, поэтому перед тем, как принимать решение об ужесточении жестких ограничительных мер, необходимо понять причины роста количества выявляемых случаев заболевания в последние дни.
«Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина», — сказал Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения Covid-19.
По словам главы государства, количество тестирований на Covid-19 увеличилось и за сутки в среднем проводится около 20 тысяч ПЦР и ИФА-тестов.
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