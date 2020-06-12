В Грузии вводят штрафы для людей без масок

Парламент Грузии в пятницу в третьем и окончательном чтении большинством голосов проголосовал за законопроект об установлении штрафов в размере 20 лари (более $6,6) для людей, отказывающихся от ношения масок в закрытых публичных пространствах и общественном транспорте.

Новый закон будет действовать до окончания пандемии новой коронавирусной инфекции.

Изменения также устанавливают штрафы в размере 500 лари (более $165) для владельцев тех закрытых помещений, куда будут пропускать людей без масок. Законопроект, предполагающий внесение изменений в Кодекс административных правонарушений Грузии и УК, изначально подразумевал выписывание штрафов для физических лиц в размере 50 лари (более $16), однако позже законодатели решили сократить эту сумму до 20 лари.

Законодательная инициатива также предполагает штраф в размере 2 тыс. лари (более $660) для людей, которые нарушат режим самоизоляции или карантина.

По последним данным, в Грузии выявлены 837 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Не менее 697 человек выздоровели. На карантине находятся более 3,2 тыс. человек, в стационарах - 303; 13 пациентов умерли.