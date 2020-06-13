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Сколько уйдет на ремонт квартиры в Одессе в 2020 году?

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Сколько уйдет на ремонт квартиры в Одессе в 2020 году?

Ремонт квартир в Одессе

О ремонте – всё или ничего! Эта тема является не только актуальной, но и волнительной. Переживать приходится по поводу объёма работ, порядочности мастеров, длительности проведения, правильного подсчёта в смете. А ещё важно, чтобы не понадобилось затем всё переделывать. Если вы обращаетесь за помощью на Kabanchik.ua, ремонт в новостройке, эксплуатируемой квартире, в загородном доме будет выполнен на совесть и недорого. Рассмотрим, какие типы работ предлагаются и где их будет выгодно заказать.

Вы решили поменять обои, улучшить за счёт нового формата освещение, обновить краску на стенах. Возможно, требуется вместо старой батареи поставить новую, произвести другие, небольшие изменения в интерьере, обладая не особо большой финансовой суммой. 

Косметический ремонт в Одессе, стоимость которого составит от 50у.е./м², обычно занимает от 1 до 3 дней. На это время легко выехать за город, посетить родных, чтобы не дышать мигрирующей в воздухе пылью. По сравнению с прошлым годом цены поднялись в среднем на 9-12%, что составляет небольшой прирост.

Капитальный ремонт: в чём его суть

Он уместен, когда вам хочется больших изменений в квартирном интерьере, спустя 10-15 лет проживания в одной квартире или при покупке недвижимости у других людей.

В ходе капитального ремонта создаются новые или расширяются имеющиеся помещения. Желательно подготовить основания стен и пола к середине-концу весны, чтобы результат отделки совпал с тёплым периодом года. Не забывайте, что новые материалы используют после проверки состояния полов стен, электро-, тепло- и водных коммуникаций. В большинстве случаев они отслужили эксплуатационный срок и нуждаются в полной замене.

- Если потолку пора сказать «гудбай» (настолько он портит общее впечатление о комнате или кухне), можно выбрать вариант гипсокартонной или подвесной конструкции.

- Проживая в старом доме, не обязательно заказывать пластиковые окна: деревянные будут с прежними проёмами смотреться органичнее.

- Чтобы стены сделать модными, выбирайте керамогранит, 3D-обивку, металлизированные обои.

- Тем, кто не хочет расставаться с любимыми межкомнатными дверями, рекомендуем узнать о возможности их реставрации.

- жалеть деньги на замену старых труб, сантехнических приборов, электропроводки – это необдуманно ожидать беды. Представьте, что в ваше отсутствие сорвёт кран или незаметно поржавевшая труба вдруг даст течь. Не лучше будет, когда произойдёт замыкание проводов. И какой тогда получится выигрыш от этой экономии? Хорошо, если пострадает только ваша квартира, но ведь авральная ситуация может коснуться и соседей! Капитальный ремонт продолжается 2-3 месяца, стоимость квадрометра получится не менее 90 у.е.. Аналогичные расценки при заказе в Одессе ремонта «под ключ», который используют для новых объектов.

Дизайнерское решения для новостроя

Вы приобрели квартиру в новом доме? Теперь пора приступить к созданию такого интерьера, чтобы можно было от родственников услышать множество комплиментов. Даже если вы не захотите кого-то приглашать в дом, будете гордиться внутренней обстановкой. На её воплощение понадобится 6-12 месяцев. А обойдётся такое удовольствие в 100-110$/м².

Встреча с дизайнером в Одессе поможет составить схему особенного интерьера. Этот человек обладает обширной информацией в области новинок среди строительных материалов, технологий ведения ремонта и тенденций в подборе мебельной группы. Поэтому вы разу получаете отображение видения в цвете и завершённом оформлении. Сложность выполнения работ, авторский контроль, профессиональный труд исполнителей в денежном выражении оцениваются в 130-150 $/м².

С кем сотрудничать

У одесситов есть одно важное правило: заключать договор с проверенными людьми. Что делать, если таких контактов пока нет или нужные люди длительное время будут заняты? Не забываем, что к хорошим специалистам очереди на месяц вперёд. Текущий год начался малопродуктивно, поэтому ремонты перенеслись на период ослабления карантина.

Выход следующий: строительные, отделочные работы, демонтаж и многое другое выполняется на Kabanchik.ua. Мастера Одессы поделены по категориям, связанным с их специализацией. Каждый из них имеет честно наработанный рейтинг, состоящий из оставленных предыдущими заказчиками отзывов. Бальная система показывает, насколько человек ответственно относится к выполняемому заданию, находится ли на связи, вежливо ли общается с работодателями.

Как выбрать нужного мастера и не ошибиться, особенно если речь идёт о капитальном или дизайнерском ремонте? Не забывайте спрашивать о портфолио работ, ведь каждый специалист заинтересован в том, чтобы результаты его деятельности были видны клиентам.

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