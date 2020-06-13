Иностранцы смогут въехать в Украину только с полисом страхования

Иностранцы и лица без гражданства не смогут въехать на территорию Украины без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.
«Вчерашнее решение правительства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19», — сказал министр.
В то же время он отметил, что требование обязательной обсервации устанавливается для лиц, прибывающих из стран или являются гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине.
Как сообщалось, по состоянию на 13 июня в Украине подтверждено 30 506 случаев COVID-19, из них рекордные 753 за последние сутки. Выздоровели в настоящее время 13 976 человек, умерло 880 человек.
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