В России снова замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

Рост числа случаев заражения коронавирусом вновь замедлился до 1,7% в России и немногим более 0,7% в Москве, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба. Коэффициент распространения инфекции в РФ третий день подряд остается на уровне 0,98.
За сутки в России выявили еще 8 706 случаев заражения, всего с начала вспышки нового заболевания - 520 129.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, увеличилось на 1,4%, до 238 659.
Число уже выздоровевших возросло на 5 271, до 274 641. Доля вылечившихся россиян составляет 52,8% против 52,7% днем ранее.
В штабе сообщили о 114 смертях из-за коронавируса за сутки. Всего умерли 6 829 человек, или 1,31% инфицированных, однако эти данные, как ранее объясняли представители российских властей, не являются окончательными.
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