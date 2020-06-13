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Резников заявил, что еще ждет результаты теста на коронавирус

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Резников заявил, что еще ждет результаты теста на коронавирус

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сразу после своего приезда из Франции добровольно сдал тест на коронавирус COVID-19, а сейчас только ждет его результаты. Об этом он рассказал изданию «Новое время».

«Глупость. Я просто сдал тест добровольно после командировки. Жду официального результата», — ответил он, комментируя сообщение о том, что он и другие члены украинской делегации заразились коронавирусом.

Известно, что информация о вспышке на Банковой появилась после возвращения украинской делегации, которая была на переговорах в Париже. В ее состав, кроме самого Резникова, вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие официальные лица.

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Напомним, вчера жена президента Владимира Зеленского сообщила о том, что у нее обнаружили коронавирус.

По словам Елены Зеленской, чувствует она себя хорошо, находится на амбулаторном лечении. Первая леди сообщила, что она изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Она также добавила, что тестирование на коронавирус прошли ее муж и дети. У них результат отрицательный.

Алексей Резников, коронавирус
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