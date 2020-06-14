Войти
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
позиция
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Зеленский хочет разобраться с причинами роста заболеваемости Covid-19 в Украине
резонанс
Зеленский хочет разобраться с причинами роста заболеваемости Covid-19 в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Бразилии наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом

167
В Бразилии наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в мире зафиксировано 132 786 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло 4 229 человек.
Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

Хуже всего в Бразилии. Там умерли 890 человек. Там же и наибольшее число новых заболевших: 20 894

С начала эпидемии на утро 14 июня в мире COVID-19 заболели 7 865 794 человек, 432 394 умерли, 4 040 784 выздоровели.

В антилидерах по заболеваемости по-прежнему США, Бразилия, Россия и Индия.

CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 2 142 224 человек, зафиксированы 117 527 летальных случаев, выздоровели 854 106 пациентов.

Больше всего умерших за сутки — в Бразилии, 890 человек. В этой же стране и наибольшее число новых заболевших: 20 894.

Читайте также: Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

В России за сутки 8 706 новых пациентов. За это время умерли 114 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 520 129 случаев коронавируса. Умершими считаются 6 929 человек.

Ухудшается ситуация в Индии. Там за сутки 309 новых смертей и 12 023 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии умерли 9 199 человек, всего зараженных — 321 626 человек.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 июня 2020
Суббота, 13 июня 2020
Пятница, 12 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016