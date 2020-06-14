За сутки в РФ снова зарегистрировано почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,8 тыс. случаев, умерли за сутки 119, следует из данных местного оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3198 (36,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.
Всего в России зарегистрировано 528 тыс. 964 случаев коронавирусной инфекции, 6 тыс. 948 (за сутки — 119) умерших и 280 тыс. 50 выписанных (5 тыс. 409 — за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 тыс. 966. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.
По сравнению с субботой немного увеличилось количество заболевших (было 8,7 тыс.) и умерших (было 114).
Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране было проведено 14,8 млн тестов, 306 тыс. за сутки, под меднаблюдением находятся 316 тыс. человек.
Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4-8,9 тыс. Темп общего прироста также остается незначительным — на уровне 1,7%.
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