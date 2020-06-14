Путин назвал свою версию причин беспорядков в США

Президент России Владимир Путин считает беспорядки в США проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране. Такое мнение он выразил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в воскресенье в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«То, что произошло в США, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», — сказал глава РФ, отметив, что этот кризис наблюдается давно — с момента прихода к власти президента США Дональда Трампа. «Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что обычно старается «аккуратно комментировать или вообще не комментировать то, что происходит в других странах».

Президент РФ также считает главной проблемой американской политсистемы, что групповые партийные интересы ставятся выше интересов народа.

«Мне кажется, что проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», — заявил российский лидер, комментируя события в США.

По словам Путина, при определенных издержках и потерях, власти в России достаточно ритмично работают по борьбе с коронавирусом и уверенно выходят из этой ситуации с минимальными потерями. «А в Штатах так не происходит. Это в том числе система управляемости», — считает президент РФ. Он заявил, что в России расширенное правительство в лице Кабмина и губернаторского корпуса работает как одна команда.

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то взял и у нас где-то, либо в правительстве, либо в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным. Идите подальше», — сказал глава РФ.

Он подчеркнул, что, конечно, демократия является властью народа, но «если народ выбирает высшие органы власти, то эти высшие органы власти, облеченные доверием народа, имеют право выстроить работу исполнительных органов власти таким образом, чтобы гарантировать интересы подавляющего большинства населения страны».