Испании открывает границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Правительство Испании решило открыть границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, туристический сектор, на долю которого приходится более 12% ВВП, является ключевым для Испании при восстановлении экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. «Сначала откроются границы внутри ЕС, а потом уже с третьими странами», — отметил Санчес.

«21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, с 1 июля — с Португалией», — уточнил он. По его словам, затем будет решаться вопрос об открытии границ со странами, которые не входят в состав ЕС. Премьер добавил, что обязательный карантин, введенный ранее для всех прибывающих из-за рубежа, будет отменен с 21 июня.

Ранее ЕК настоятельно призвала все страны — члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершится 21 июня.