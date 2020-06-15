В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки коронавируса

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщают китайские СМИ.

Решение власти приняли из-за близкого расположения Баодина к Пекину, и «крайне тесного» грузового сообщения и активного перемещения людей между городами.

В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина.

Ранее оптовый рынок в Пекине закрыли после того, как у двух его сотрудников обнаружили коронавирус.