В мире уже почти 8 миллионов человек заразились коронавирусом

По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7 990 151 случай коронавируса, в частности 435 496 погибших и 4 108 052 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, за сегодня уже был обнаружен 5 841 новый случай коронавируса, в частности 4 147 в Мексике. Число новых летальных исходов составляет 320 погибших, 269 из которых также скончались в Мексике.

По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США — 2 162 144 случая, из них 117 853 смертельных и 867 849 выздоровления.

На втором месте Бразилия, там заразилось 867 882 человека, 43 389 погибли и 437 512 выздоровели.