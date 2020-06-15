В Испании не исключают повторной вспышки коронавируса уже летом

Повторная вспышка нового коронавируса в Испании может произойти летом, а не осенью. Такое мнение озвучил в понедельник в интервью телеканалу laSexta министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.
По его словам, правительство страны «готово к возможной второй волне» распространения инфекции. «Люди часто говорят о сентябре-октябре, — отметил глава ведомства. — Если вспышка произойдет, то нет никаких причин, по которым она должна произойти в сентябре или октябре, а не сейчас летом».
Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения.
Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране. С 21 июня Испания также отменяет контроль на границах со странами ЕС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016