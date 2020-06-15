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Львовская область поставила антирекорд по количеству заболевших за сутки, Садовой против ужесточения карантина

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Львовская область поставила антирекорд по количеству заболевших за сутки, Садовой против ужесточения карантина

Во Львове и области за прошлые сутки зафиксирован новый антирекорд по количеству положительных ПЦР-тестов на COVID-19 — 136, из них 86 — в областном центре, однако мэр Львова говорит, что следует искать разумный баланс между безопасностью и экономикой.

Об этом информирует пресс-служба Львовского горсовета.

«В области зафиксирован новый антирекорд по количеству положительных ПЦР-тестов в сутки — 136 из всего проведенных 668. Тем не менее, адекватныыэкономические механизмов для усиления карантина в стране пока не разработаны, поэтому город вынужден искать разумный баланс между безопасностью во время пандемии и работой предприятий. Об этом в утреннем эфире радио „Люкс FM“ рассказал городской голова Львова Андрей Садовой», — сообщает пресс-служба.

По словам мэра Львова, в мире, когда была первая волна, все сознательно согласились на карантин. Сейчас те страны, которые хотят усиливать карантин, находят различные компенсаторные механизмы для бизнеса, для людей, а в Украине, к сожалению, таких возможностей нет.

«Поэтому мы ищем мудрый баланс — чтобы, с одной стороны, могли работать предприятия, и люди могли иметь заработную плату, а с другой — чтобы они понимали свою персональную ответственность за безопасность», — заявил Садовой.

Он отметил, что во Львове общественный транспорт все еще работает в режиме спецперевозок, а ряд заведений до сих пор не работает. Поэтому в мэрии считают, что ужесточение условий карантина на данный момент не оправдано.

«Сделать более жестким транспорт? Так он и так во Львове работает в режиме спецперевозок. А вот то, что в области нет перевозок, создает нагрузку на нашу транспортную систему, ведь очень много машин приезжает из окружающих территорий, возникают заторы. Или, например, школы: они и так не работают, а садики мы еще не открывали. Магазины? Если продуктовый работает, то трудно объяснять, почему не может работать другой магазин. Мы держим этот баланс, и я могу только просить людей с пониманием относиться к ситуации, потому что COVID-19 никуда не сбежал, он есть, и мы с ним будем жить еще как минимум до конца этого года», — подчеркнул городской голова.

Мэр также объяснил, как наказывают нарушителей карантина в городе.

«Наложенные штрафы — не значит уплаченные штрафы. Все равно в конечном итоге решение — платить ли — принимает суд. У нас же была политика не столько наказывать деньгами, как проводить разъяснительную работу и давать людям предупреждения. И когда видели, что есть жесткое нарушение, то просто принимали решение — закрыть определенное заведение, и это давало гораздо больший эффект. Первый раз надо объяснить, растолковать. А когда люди жестко игнорируют, тогда уже нужно наказывать», — пояснил мэр.

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По состоянию на утро 15 июня во Львове и Львовской области подтверждено 2 933 случая инфицирования коронавирусом, из них 96 — летальные. 632 пациента выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждены 31 810 случаев COVID-19, за сутки — 656 новых.

Львов, коронавирус
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