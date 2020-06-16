Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 16 июня 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 11 копеек — до 26,844 грн за доллар против 26,7303 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,2062 грн за евро против 30,2119 грн за евро днем ранее.