СМИ пишут о том, что Трамп игнорирует коронавирус

Практически никто вокруг президента США Дональда Трампа — ни сотрудники Белого дома, ни агенты Секретной службы — больше не носят маски регулярно. А социальное дистанцирование осталось в прошлом, пишет газета Washington Post.

Отмечается, что наблюдения за кампанией Трампа и его окружением во время попыток возобновить нормальную предвыборную деятельность от побережья до побережья, может привести к выводу, что пандемия коронавируса закончилась.

Но в действительности, вирус продолжает опустошать Соединенные Штаты и быстро распространяется в некоторых средних и малых городах, которые избежали жутких вспышек этой весной, предупреждает газета.

Последние вспышки случаев заболевания коронавирусом были зафиксированы в Аризоне, Флориде, Северной Каролине, Техасе и Оклахоме — во всех штатах, где Трамп заявил, что планирует в скором времени провести предвыборные митинги.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа — 40%.

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% — 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден — первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер победил на выборах 1976 года.