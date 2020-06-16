Войти
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
выборы
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США
дружба народов
Путин назвал свою версию причин беспорядков в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СМИ пишут о том, что Трамп игнорирует коронавирус

188
СМИ пишут о том, что Трамп игнорирует коронавирус

Практически никто вокруг президента США Дональда Трампа — ни сотрудники Белого дома, ни агенты Секретной службы — больше не носят маски регулярно. А социальное дистанцирование осталось в прошлом, пишет газета Washington Post.

Отмечается, что наблюдения за кампанией Трампа и его окружением во время попыток возобновить нормальную предвыборную деятельность от побережья до побережья, может привести к выводу, что пандемия коронавируса закончилась.

Но в действительности, вирус продолжает опустошать Соединенные Штаты и быстро распространяется в некоторых средних и малых городах, которые избежали жутких вспышек этой весной, предупреждает газета.

Последние вспышки случаев заболевания коронавирусом были зафиксированы в Аризоне, Флориде, Северной Каролине, Техасе и Оклахоме — во всех штатах, где Трамп заявил, что планирует в скором времени провести предвыборные митинги.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена. Свежие данные социологических опросов, проведенных на общенациональном уровне в США показывают, что бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 14% в гипотетической паре на выборах президента Соединенных Штатов, которые намечены в ноябре. Опрос Data for Progress показал, что за Байдена готовы проголосовать 54%, в то время как за Трампа — 40%.

Читайте также: Жителям Дании раздадут деньги на фоне COVID-19

На общенациональном уровне, согласно опросу CNN, у Байдена значительное преимущество в 14% — 55 против 41 процента.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Байден — первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер победил на выборах 1976 года.

Дональд Трамп, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июня 2020
Понедельник, 15 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016