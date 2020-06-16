Число заразившихся коронавирусом в России возросло более чем на 8000

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 248, всего в России на данный момент 545 458 заразившихся. Об этом сообщили журналистам во вторник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост составил 1,5% против 1,6% днем ранее.
Симптомов нет у 2 580 (35,8%) новых заразившихся. В настоящее время болеют 243 868 человек в РФ.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 767 человек, общее число выздоровевших достигло 294 306 человек, сообщили в оперштабе.
Общее число выздоровевших составило 54% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
По данным оперштаба, число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило в России 193, всего от инфекции умерли 7 284 человека.
Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в стране.
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