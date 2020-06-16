В Беларуси уже более 55 тысяч случаев COVID-19

В Беларуси зарегистрировано 55 369 инфицированных коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

«(В Беларуси — ред.) зарегистрировано 55 369 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 689 новых случаев.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 318 пациентов. Выздоровели и выписаны 31 273.

Всего в Беларуси проведено 760 549 тестов.

По состоянию на утро 16 июня в мире в целом подтверждено более 8,1 млн случаев коронавируса, из них почти 440 тыс. летальных, выздоровели более 4,2 млн человек.