Нацбанк укрепил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины на среду, 17 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек — до 26,7424 грн за доллар против 26,844 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,239 грн за евро против 30,2062 грн за евро накануне.