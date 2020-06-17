В Украине зафиксировано еще 758 случев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1500 случаев;

Волынская область — 1554 случая;

Днепропетровская область — 1012 случаев;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1147 случаев;

Закарпатская область — 1808 случаев;

Запорожская область — 538 случаев;

Ивано-Франковская область — 1849 случаев;

Кировоградская область — 592 случая;

г. Киев — 4026 случаев;

Киевская область — 2078 случаев;

Львовская область — 3227 случаев;

Луганская область — 66 случаев;

Николаевская область — 323 случая;

Одесская область — 1158 случаев;

Полтавская область — 281 случай;

Ровенская область — 2499 случай;

Сумская область — 230 случаев;

Тернопольская область — 1510 случаев;

Харьковская область — 1652 случая;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 577 случаев;

Черновицкая область — 4082 случая;

Черкасская область — 564 случая;

Черниговская область — 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74653 сообщение о подозрении на COVID-19.