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В Украине зафиксировано еще 758 случев COVID-19

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В Украине зафиксировано еще 758 случев COVID-19

По данным ЦОЗ, на 17 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 33234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14943 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 758 новых случаев. Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1500 случаев;
Волынская область — 1554 случая;
Днепропетровская область — 1012 случаев;
Донецкая область — 338 случаев;
Житомирская область — 1147 случаев;
Закарпатская область — 1808 случаев;
Запорожская область — 538 случаев;
Ивано-Франковская область — 1849 случаев;
Кировоградская область — 592 случая;
г. Киев — 4026 случаев;
Киевская область — 2078 случаев;
Львовская область — 3227 случаев;
Луганская область — 66 случаев;
Николаевская область — 323 случая;
Одесская область — 1158 случаев;
Полтавская область — 281 случай;
Ровенская область — 2499 случай;
Сумская область — 230 случаев;
Тернопольская область — 1510 случаев;
Харьковская область — 1652 случая;
Херсонская область — 183 случая;
Хмельницкая область — 577 случаев;
Черновицкая область — 4082 случая;
Черкасская область — 564 случая;
Черниговская область — 440 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июня 2020 в Центр поступило 1136 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 74653 сообщение о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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