В РФ заразилось коронавирусом минимальное количество людей с 30 апреля

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 843, это является минимумом с 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные местного оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, число новых заразившихся оказалось ниже 8 тыс. впервые с 1 мая. Суточный рост составил 1,4% против 1,5% днем ранее. Всего в России 553 301 заразившийся новой коронавирусной инфекцией.