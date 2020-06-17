Moody's пересмотрело рейтинги 6 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 16 июня повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен банка Аваль, Сбербанка и банка «Пивденного» и пересмотрело прогноз со «стабильного» на «позитивный», при этом понизило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Укрэксимбанка с «caa1» до «caa2», сообщается на сайте агентства.
«После повышения суверенного рейтинга Украины до „B3“ Moody’s повысило рейтинги шести банков. Учитывая, что большинство украинских банков имеют существенные запасы внутренних государственных облигаций, их BCA ограничены суверенным рейтингом страны, и это ограничение в настоящее время уменьшено благодаря улучшенной кредитоспособности правительства», — говорится в релизе.
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