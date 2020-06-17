Число заболевших COVID-19 в Беларуси превысило 56 тысяч

Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 663 до 56032, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 324 пациента, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
Во вторник число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси достигло 55369, а жертв — 318. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние два дня показатель суточного прироста составляет менее 700.
Ранее Минздрав заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. За несколько дней до этого представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Батыр Бердыклычев заявил, что Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
«Зарегистрированы 56032 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 778935 тестов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Минздрав отмечает, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией».
«В Беларуси на 17 июня выздоровели и выписаны 32735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», — отметили в пресс-службе. Это на 1462 больше, чем днем ранее.
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