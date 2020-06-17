Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля

Кабинет министров продолжил действие адаптивного карантина до 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 17 июня.

Решение проголосовали единогласно, у Минздрава и Минэкономики еще есть во один день на доработку решения.

«Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация», — заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю коронавирусом заболело 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. По словам премьера, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.

Шмыгаль подчеркнул, что масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, это простые вещи, которые позволят уберечь свою жизнь и защитить других до момента, пока не будет найден эффективный протокол лечения COVID-19.

На заседании правительство планирует также изменить график начала работы в отдельных сферах и отраслях: чтобы растянуть во времени «часы пик», когда люди заполняют общественный транспорт. Шмыгаль призвал городских голов выпустить на линии максимальное количество общественного транспорта.