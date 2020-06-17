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В МАУ рассказали, куда будут летать в этом месяце

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В МАУ рассказали, куда будут летать в этом месяце

После открытия международного авиасообщения Украиной с 15 июня 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов.

Как отметили в пресс-службе компании, открытие границ происходит не паритетно. Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.).

Сообщается, что для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов. С рекомендациями по путешествиям при продлении действия карантинных мероприятий можно ознакомиться на сайте МАУ.

В июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы. 16 и 17 июня МАУ осуществила первые регулярные рейсы в Амстердам и Париж. На этапе восстановления международного авиасообщения на протяжении июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) — Киев (эвакуационный)
19 июня: Киев — Херсон, Киев — Одесса
20 июня: Киев — Бангкок
21 июня: Бангкок — Киев (эвакуационный), Херсон — Киев, Одесса — Киев, Киев — Стамбул — Киев
22 июня: Киев — Нью Йорк — Киев (эвакуационный)
23 июня: Киев — Амстердам — Киев
24 июня: Киев — Майами, Киев — Париж
25 июня: Майами — Киев (эвакуационный),
26 июня: Киев — Стамбул — Киев, Киев — Афины — Киев, Киев — Одесса, Киев — Львов, Киев — Херсон
28 июня: Киев — Стамбул — Киев, Дубай — Киев
29 июня: Киев — Тель-Авив — Киев, Херсон — Киев, Одесса — Киев, Львов — Киев
30 июня: Киев — Амстердам — Киев

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Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также — перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом, отметили в пресс-службе.

МАУ
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