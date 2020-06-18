Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 8,4 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 8 млн 400 тыс. 274 человек, сообщил в четверг портал Worldometer.

Число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Наибольшая доля зараженных COVID-19 приходится на страны Америки — там вирусом заразились более 3,8 млн человек. В Европе заболевание подтвердили у 2,4 млн человек.

По информации портала, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, от коронавирусной инфекции в мире скончались 451 тыс. 265 человек.

Уровень смертности составил 57,9 человек на 1 млн жителей планеты.