Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 8,4 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 8 млн 400 тыс. 274 человек, сообщил в четверг портал Worldometer.
Число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.
Наибольшая доля зараженных COVID-19 приходится на страны Америки — там вирусом заразились более 3,8 млн человек. В Европе заболевание подтвердили у 2,4 млн человек.
По информации портала, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям, от коронавирусной инфекции в мире скончались 451 тыс. 265 человек.
Уровень смертности составил 57,9 человек на 1 млн жителей планеты.
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