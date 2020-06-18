Сегодня Рада рассмотрит программу действий правительства и законопроект о референдуме

Верховная Рада со второй попытки попытается принять Программу деятельности Кабинета министров, а также рассмотрит законопроекты «О народовластия через всеукраинский референдум» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Рассмотрение вопроса о программе деятельности Кабинета министров запланировано на начало заседания.

Повесткой дня также предусмотрено заслушивание отчета о выполнении закона «О государственном бюджете Украины на 2019» (№ 3269, № 3269-д). Отчет должен представить министр финансов Сергей Марченко, содокладчик — председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекту № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».

Во втором чтении депутаты должны также рассмотреть законопроект № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Однако непонятно, смогут ли они это сделать из-за позиции НАПК.

На заседании в четверг парламент также примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука (фракция «Голос») и Ольга Белькова («Батькивщина»).

Депутаты намерены принять во втором чтении и законопроекты «О внесении изменений в Закон Украины» О Высшем антикоррупционный суде" по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда" (№ 3348) и "О внесении изменений в Закон Украины «О реструктуризации задолженности государственного предприятия «Антонов» относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением"(№ 3350).

Кроме того, повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекту № 3112″ О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве «(относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)».