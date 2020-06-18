У ВОЗ нет претензий к статистике стран по коронавирусу

ВОЗ доверяет официальной статистике по заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает РБК, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ.

«ВОЗ не имеет претензий ни к одной стране по их показателям», — сказала Вуйнович, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ о сокрытии властями России реального числа смертей среди заболевших.

«Не только в России, но и в нескольких других государствах-членах ВОЗ имеется схожий уровень смертности», — отметила представитель. Она добавила, что ВОЗ просит не сравнивать статистики разных стран в первое время после их появления, кроме того, статистика будет изменяться вне зависимости от фазы эпидемии, которую в данный момент проходит то или иное государство.

Вуйнович также пояснила, что ВОЗ собирает статистику по коронавирусу разных стран в целях эпидемнадзора, чтобы понимать глобальный уровень распространения заболевания и подготавливать рекомендации по эффективному реагированию.

В мае в New York Times и Financial Times появились статьи, ставящие под сомнение официальную российскую статистику по смертности среди зараженных. В публикации FT, в частности, говорилось, что реальная смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше.