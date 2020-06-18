В Twitter теперь можно публиковать голосовые сообщения

В социальной сети Twitter появилась новая функция публикации голосовых сообщений. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном аккаунте.
Отмечается, что длительность голосового твита не более 140 секунд. Поскольку функция все еще находится в процессе доработки, на первое время она будет доступна ограниченному количеству людей, а именно некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.
Если сообщение окажется длиннее, чем на 140 секунд — оно автоматически разделится на несколько записей.
«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — говорится в сообщении.
Чтобы записать голосовое сообщение нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны.
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