В Twitter теперь можно публиковать голосовые сообщения

В социальной сети Twitter появилась новая функция публикации голосовых сообщений. Об этом соцсеть сообщила в своем официальном аккаунте.

Отмечается, что длительность голосового твита не более 140 секунд. Поскольку функция все еще находится в процессе доработки, на первое время она будет доступна ограниченному количеству людей, а именно некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.

Если сообщение окажется длиннее, чем на 140 секунд — оно автоматически разделится на несколько записей.

«С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным», — говорится в сообщении.

Чтобы записать голосовое сообщение нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны.