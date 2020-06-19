Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 19 июня, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку — до 26,7633 грн за доллар против 26,776 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,0579 грн за евро против 30,0681 грн за евро днем ранее.