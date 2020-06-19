В мире уже более 8,5 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировано 8 576 283 случаев коронавируса, в частности 456 286 погибших и 4 530 266 тех, кто выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
В частности, за сегодня уже выявлено 7899 новых случаев коронавируса, из них 5662 в Мексике. Число новых летальных случаев составляет 711, 667 из которых - также в Мексике.
В Боливии и Гватемале за сегодня зафиксировали 814 и 617 новых случаев соответственно.
По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США – 2 263 651 случай, из них 120 688 летальных и 930 994 человек выздоровели.
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