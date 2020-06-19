МВФ примет решение о выделении Украине следующего транша в сентябре

Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.
Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс в комментарии «Укринформу».
«Эта программа (Stand-By для Украины — ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», — отметил представитель МВФ.
Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.
Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает приездв миссии МВФ в Украину в июле-августе.
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