МВФ примет решение о выделении Украине следующего транша в сентябре

Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс в комментарии «Укринформу».

«Эта программа (Stand-By для Украины — ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», — отметил представитель МВФ.

Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возврата Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидает приездв миссии МВФ в Украину в июле-августе.