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В РФ за сутки заболели почти 8 000 человек

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В РФ за сутки заболели почти 8 000 человек

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 972, до 569 063, сообщили журналистам в пятницу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, третий день подряд количество выявленных случаев не превышает 8 000. По данным штаба, суточный рост уже три дня держится на минимальном значении — 1,4%.

Число умерших из-за коронавируса пациентов за сутки составило 181, всего от инфекции умер 7 841 человек. Общее число умерших составляет 1,38% от всех заразившихся в России, отметили в штабе.

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Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 443, общее количество выздоровевших достигло 324 406. Согласно данным штаба, число выздоровевших достигло 57% от общего количества заразившихся в РФ.

Россия, коронавирус
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