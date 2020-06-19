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В Портленде вандалы снесли памятник первому президенту США и сожгли флаг

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В Портленде вандалы снесли памятник первому президенту США и сожгли флаг

Протестующие в Портленде (штат Орегон) снесли в четверг ночью памятник первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS.

Бронзовый монумент был установлен рядом со зданием некоммерческой организации «Германо-американское общество». Как отметила телекомпания, вандалы сперва накинули флаг США на статую, после чего подожгли его. Затем они опрокинули памятник, облив его красной краской и оставив на нем надпись «1619». Считается, что в этот год в США прибыли первые африканские рабы.

По данным телекомпании, это как минимум четвертый поврежденный монумент в штате за последнюю неделю: 13 июня были снесены две скульптуры в честь первых прибывших из Англии поселенцев, установленные на территории кампуса университета Орегона, а 14 июня — памятник третьему президенту США (в 1801-1809 годах) Томасу Джефферсону в Портленде.

Джордж Вашингтон является одним из отцов-основателей США. Во время Войны за независимость он возглавлял Континентальную армию, позднее был избран председателем Конституционного конвента, который выработал в 1787 году Конституцию США. В последние годы ряд борцов за права темнокожих подвергали критики деятельность Вашингтона в связи с тем, что первый президент страны был рабовладельцем.

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Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

США, протесты
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