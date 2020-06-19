Лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции против РФ

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев, подчеркнув, что санкции дают четкий сигнал о том, что России необходимо полностью выполнить Минские соглашения.

«Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать агрессию России против Украины. Санкции дают четкий сигнал: России необходимо полностью выполнить Минские соглашения», — написал он в Twitter в пятницу.

Как передают СМИ, решение последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции.

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В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.