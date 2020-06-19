Суд оштрафовал на 17 тысяч всех, кто пил кофе с Зеленским без масок, кроме самого Зеленского

Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина 3 июня в кафе Хмельницкого руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день без масок пили кофе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Суд установил, что 3 июня 2020 года около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном сооружении, одном из кафе на улице Проскуровская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок. Таким образом, нарушили правила карантина, установленного постановлением КМУ от 11.03.2020 года № 211, с изменениями и дополнениями постановлением КМУ № 392 от 20.05.2020 года, чем совершили административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст. 44-3 КУоАП», — сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Ни один из правонарушителей на заседание не явился.

Каждого из них, кроме президента Зеленского, по которому было принято отдельное решение, суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и применил к ним наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. грн. Взыскано также 420 грн 40 коп. судебного сбора в пользу государства.

Постановление может быть обжаловано в Хмельницком апелляционном суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

Как сообщалось, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрел дело об административном нарушении правил карантина президентом Украины Владимиром Зеленским и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда о созыве пленума Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины относительно официального толкования ч.1 ст.105 Конституции Украины «президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий», в аспекте возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.