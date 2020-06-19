ВВП России упал в мае на 11%

ВВП России в мае снизился на 10,9% в годовом выражении после падения на 12% в апреле, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «Картина деловой активности» за май.

По итогам января-мая снижение оценивается в 3,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Минэкономразвития РФ по итогам июня ожидает восстановления экономической активности в несырьевом секторе, в частности на потребительском рынке, в связи с отменой ограничений из-за коронавируса.

При этом в сырьевых отраслях динамика останется невысокой, с учетом сохранения ограничений на добычу нефти, а также сдерживающего влияния со стороны внешнего спроса.