В мире уже более 8,7 миллиона случаев коронавируса

По состоянию на утро 20 июня во мире зафиксировано 8 765 473 случая коронавируса, 462 681 человек погиб и 4 627 844 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США — 2 297 190 случаев, из них 121 407 летальных, 956 061 человек выздоровел. На втором месте — Бразилия, где зафиксировано 1 038 568 заражений, на третьем — Россия с 569 063 инфицированными.

Накануне, 19 июня, выявлено 181 005 новых случаев коронавируса, больше всего новых заражений и летальных случаев — в Бразилии — 55 209 и 1 221 соответственно.