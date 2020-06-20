В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 76 человек

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось на 76 человек — это на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале, в настоящее время в Киеве 4252 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 32 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет; 5 девочек от 5 до 15 лет и 3 мальчика, которым 2, 7 и 17 лет.
Кроме того, коронавирусом заразились двое медработников.
Госпитализированы пятеро пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 1391 житель столицы.
Самое большое количество случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 15. Соломенском — 11. В Дарницком и Святошинском районах — по 8 случаев.
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