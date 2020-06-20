В РФ меньше 8 000 новых случаев Covid-19 за сутки

В России выявлено 7889 новых случаев коронавируса, в Москве — 1057, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении местного оперштаба.
Всего в РФ зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки — в пяти субъектах, в том числе в Москве — полпроцента.
В пятницу было зарегистрировано 7972 новых случая, в Москве — 1136.
За сутки зарегистрирована 161 смерть человека с коронавирусом, из них 34 — в Москве. Всего скончались 8002 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек, из них в Москве — 2115. В Подмосковье выписано 1148 человек, в Петербурге — 794.
За весь период в стране выписано 334 592 человека.
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