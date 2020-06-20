Зеленский рассказал, как правильно соблюдать карантин

Общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул Зеленский на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба президента.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании подчеркнул, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Он также уточнил, что Закарпатской области, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.
На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушители оштрафованы на почти на 2 млн грн.
Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.
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