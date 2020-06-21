Количество заражений коронавирусом в Украине пошло на спад

За прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.

Об этом свидетельствуют обновленные данные СНБО.

Как отмечается, за прошедшие сутки болезнь унесла жизни 8 человек. Лидером по количеству выявленных больных до сих пор остается Львовщина - речь о 101 случае.

Также, по последним данным, в лидерах антирейтинга Ровненская область (96 зараженных) и Закарпатье (80 зараженных).

Напомним, 19 июня в Украине зафиксировали 841 человека с Covid-19 и 9 летальных случаев.