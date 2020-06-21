В России за сутки выявили 7,7 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, всего в России 584 680 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Число новых выявляемых случаев пять дней не превышает 8 тыс. человек.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 236 858 человек.
Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 119, общее количество выздоровевших достигло 339 711 человек.
Согласно данным штаба, число выздоровевших достигло 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.
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