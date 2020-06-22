В России 7600 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7600 за сутки до 592280, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 592280 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в РФ умерли 95 человек с коронавирусом, за все время - 8 206.