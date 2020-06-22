В НБУ признали, что негативное влияние коронавируса может быть продолжительнее прогнозов

Негативное влияние пандемии COVID-19 и карантинных мер может быть глубже и продолжительнее прогнозированного, что является существенным риском для экономики. Об отметили в ходе заседания 10 июня члены Комитета монетарной политики (КМП) Национального банка, сообщила пресс-служба НБУ.

«Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления. Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий. Соответственно экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов», — указано в сообщении.

Вместе с тем в ходе заседания члены КМП уточнили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности.

Напомним, что Кабмин допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП по сравнению с 2019-м.