В Нидерландах впервые за три месяца никто не умер от коронавируса

Медики Нидерландов впервые за три месяца не зарегистрировали ни одной смерти от инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.
По его данным, за минувшие сутки было зарегистрировано 69 новых случаев заражения и ни одного летального исхода. Всего же к настоящему моменту коронавирус был выявлен у 49 658 человек, зафиксировано 6 090 летальных исходов. Данные о выздоровевших пациентах организация не приводит.
«С 1 июня все люди с жалобами на симптомы, присущие коронавирусу, могут пройти тестирование, — отметили в институте. — Однако вполне вероятно, что тестируются не все, поэтому реальная цифра может быть выше, чем указанная в сводке».
Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Число случаев инфицирования и смертельных исходов неуклонно снижается на протяжении последних полутора месяцев. Чтобы предотвратить распространение инфекции, правительство Нидерландов ввело в середине марта ряд ограничений. Их начали постепенно снимать с 29 апреля.
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