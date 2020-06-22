Войти
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
резонанс
Дом, в котором взорвался газ, собираются демонтировать
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО
официально
Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от ВНО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

464
Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект № 3711 зарегистрировали в Раде 22 июня.

Сейчас его получили в Раде и передали на рассмотрение руководству.

Законопроект Зеленский определил как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Согласно пояснительной записке, при подготовке законопроекту были учтены замечания Конституционного суда.

Проектом в частности предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты ВСУ, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления.

Особенности порядка и методологии квалификационного оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационного оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Законопроектом определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины — одного из ключевых органов судейского управления. Так, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.

Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. В частности, предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции и/или в сфере судебной власти, и/или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению президента, такой подход обеспечит пропорциональное представительство судей и привлечение международных экспертов к участию в процессе конкурса, что будет способствовать повышению доверия к нему.

Проектом предполагается, что в случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, то такие кандидатуры предложит Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законопроектом предлагается исключить статью 28-1 закона Украины «О Высшем совете правосудия» по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Документом предлагается исключить из закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.

Проектом изымаются из Закона № 193-их соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей ВС.

Также законопроектом с учетом позиции Конституционного суда Украины меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали на сайте парламента.

Читайте также: Ляшко объяснил, с чем связан всплеск коронавируса во Львовской области

Напомним, в марте 2020 года Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. В частности, КС признал неконституционным положение, которое сокращало максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100.

судебная реформа, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 22 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016