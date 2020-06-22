Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Законопроект № 3711 зарегистрировали в Раде 22 июня.

Сейчас его получили в Раде и передали на рассмотрение руководству.

Законопроект Зеленский определил как неотложный.

Президентский проект предусматривает внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Согласно пояснительной записке, при подготовке законопроекту были учтены замечания Конституционного суда.

Проектом в частности предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты ВСУ, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня такого зачисления.

Особенности порядка и методологии квалификационного оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационного оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Законопроектом определяется порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины — одного из ключевых органов судейского управления. Так, новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (16 членов) будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса, в котором смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.

Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией в составе представителей судейского корпуса и международных экспертов. В частности, предлагается, чтобы в состав комиссии входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и три человека из числа международных экспертов, определенные Высшим советом правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций, оказывающих Украине международную техническую помощь или осуществляющих свою деятельность в сфере юстиции и/или в сфере судебной власти, и/или в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

По мнению президента, такой подход обеспечит пропорциональное представительство судей и привлечение международных экспертов к участию в процессе конкурса, что будет способствовать повышению доверия к нему.

Проектом предполагается, что в случае, если субъекты формирования конкурсной комиссии в определенный законом срок не предложат кандидатуры в состав этой комиссии, то такие кандидатуры предложит Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Также устанавливаются четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав конкурсной комиссии, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законопроектом предлагается исключить статью 28-1 закона Украины «О Высшем совете правосудия» по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Документом предлагается исключить из закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» положение об установлении максимального количества судей Верховного суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.

Проектом изымаются из Закона № 193-их соответствующие положения о порядке проведения отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда, связанного с сокращением количества судей ВС.

Также законопроектом с учетом позиции Конституционного суда Украины меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

Текст представления и сопроводительные документы пока не опубликовали на сайте парламента.

Напомним, в марте 2020 года Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. В частности, КС признал неконституционным положение, которое сокращало максимальное количество судей в Верховном суде от 200 до 100.