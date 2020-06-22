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Медведчук записал на жену фирму с яхтой за 200 миллионов долларов

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Народный депутат Виктор Медведчук задекларировал оффшорную компанию Fregata Marine Ltd, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт — Royal Romance ориентировочной стоимостью 200 млн дол. Саму яхту нардеп не задекларировал, что может быть нарушением законодательства.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Ранее о том, что эта яхта построена для Медведчука, писал Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники.

Эта информация нашла официальное подтверждение после того, как Медведчук подал электронную имущественную декларацию. В ней жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром оффшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, где отсутствует открытый реестр владельцев компаний.

Именно на эту офшорку записана пятипалубная яхта Royal Romance — по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.

На сайте владельцев яхт Super yacht fan отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

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Согласно Закону «О предупреждении коррупции», народные депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей.

Исключение — имущество, которое используется этими фирмами непосредственно в их хозяйственной деятельности.

Поэтому недекларирование рекордно дорогой яхты Медведчуком может стать основанием для проверки НАПК и НАБУ.

Сообщается, что роскошная пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Имеет бассейн 4 на 12 метров, расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 членов экипажа. Также на ней есть лифт.

Виктор Медведчук, яхта, Оксана Марченко
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Понедельник, 22 июня 2020
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