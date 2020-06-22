Украинцы проедают почти половину своих доходов

Граждане Украины тратили в первом квартале 2020 года около 40% средств на покупку продуктов питания и напитков.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В целом только на продукты украинцы потратили 293 миллиарда и 134 миллиона гривен. Помимо этого, на оплату коммуналки и жилья у граждан ушло 16,5% расходов.

Остальные расходы:

«Транспорт» — 8,5%;

«Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» — 7,1%;

«Здравоохранение» — 6,0%; «Одежда и обувь» — 4,7%;

«Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья» — 3,3%;

«Отдых и культура» — 3,2%;

«Рестораны и отели» — 2,6%;

«Связь» — 2,5%;

«Образование» — 1,4%;

«Разные товары и услуги» — 4,4%.

Указывается, что статистика велась без учета Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.