Украинцы проедают почти половину своих доходов

Граждане Украины тратили в первом квартале 2020 года около 40% средств на покупку продуктов питания и напитков.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В целом только на продукты украинцы потратили 293 миллиарда и 134 миллиона гривен. Помимо этого, на оплату коммуналки и жилья у граждан ушло 16,5% расходов.
Остальные расходы:
«Транспорт» — 8,5%;
«Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» — 7,1%;
«Здравоохранение» — 6,0%; «Одежда и обувь» — 4,7%;
«Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья» — 3,3%;
«Отдых и культура» — 3,2%;
«Рестораны и отели» — 2,6%;
«Связь» — 2,5%;
«Образование» — 1,4%;
«Разные товары и услуги» — 4,4%.
Указывается, что статистика велась без учета Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
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